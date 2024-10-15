Денис Бояринцев: у «Динамо» симпатичная команда, я даже желал им стать чемпионами

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев пожелал московскому «Динамо» чемпионства в РПЛ.

«Видел матч «Спартак» — «Динамо», когда Тюкавин забил в меньшинстве. В атаке у динамовцев всё неплохо. Но трудно найти оптимальные сочетания в обороне. Провалы сзади случались у «Динамо» ещё в прошлом сезоне. Команда владеет инициативой и хорошо атакует, но сколько ошибок в защите! Сколько матчей они вытащили на последних минутах! Но у «Динамо» очень симпатичная команда. Я даже в какой-то момент желал им стать чемпионами. Они этого тогда заслуживали. Сейчас нет стабильности, в этом заключается работа тренера», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.