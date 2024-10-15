Денис Бояринцев: матчи сборной России с Сирией и Брунеем не дадут особого толчка

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможных товарищеских матчах сборной России по футболу с Сирией и Брунеем.

«Какого-то особого толчка матчи с Сирией и Брунеем нам не дадут, ведь по уровню эти сборные не очень сильные. Но всё равно надо играть и получать международный опыт. Сильнейшим ребятам полезно собираться. Даже если вместе две недели потренируются, это уже плюс для них. В любом случае эти игры нужны. Рано или поздно всё будет хорошо, и эти ребята покажут себя на высоком уровне», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.