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Денис Бояринцев: матчи сборной России с Сирией и Брунеем не дадут особого толчка

Денис Бояринцев: матчи сборной России с Сирией и Брунеем не дадут особого толчка
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Экс-игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможных товарищеских матчах сборной России по футболу с Сирией и Брунеем.

«Какого-то особого толчка матчи с Сирией и Брунеем нам не дадут, ведь по уровню эти сборные не очень сильные. Но всё равно надо играть и получать международный опыт. Сильнейшим ребятам полезно собираться. Даже если вместе две недели потренируются, это уже плюс для них. В любом случае эти игры нужны. Рано или поздно всё будет хорошо, и эти ребята покажут себя на высоком уровне», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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