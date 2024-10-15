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Пети: Зидан возглавит «МЮ», только если клуб предоставит ему необходимые гарантии

Пети: Зидан возглавит «МЮ», только если клуб предоставит ему необходимые гарантии
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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал информацию, что его бывший партнёр по национальной команде Зинедин Зидан может стать новым тренером «Манчестер Юнайтед».

«Я не уверен, что он хорошо говорит по-английски. А общение очень важно в раздевалке. Зная Зизу, ему будут нужны гарантии, если «Манчестер Юнайтед» захочет подписать контракт с ним. Но обстановка в этом клубе не была хорошей на протяжении многих лет.

Стабильность скамейки запасных, уровень игроков, ожидания от клуба уже не те, что раньше. «МЮ» по-прежнему огромный клуб, но уже не на поле. Зизу очень сознателен и крайне осторожен в отношении качества игроков.

Сможет ли он переломить ситуацию там? Думаю, что да. Но на текущий момент я совсем не уверен в уровне некоторых футболистов», — приводит слова Пети Manchester Evening News.

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