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Кечинов: у сборной Узбекистана есть шанс попасть на ЧМ — у них неплохое молодое поколение

Кечинов: у сборной Узбекистана есть шанс попасть на ЧМ — у них неплохое молодое поколение
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Бывший футболист Валерий Кечинов считает, что у сборной Узбекистана есть шанс попасть на ЧМ, который пройдёт в 2026 году.

«Сложно говорить, что сборная Узбекистана готова к выходу на чемпионат мира. Но в этой команде есть футболисты высокого уровня, которые играют в Италии и Франции, а также у нас за ЦСКА выступает Файзуллаев. У них неплохое молодое поколение. Если им будет сопутствовать удача, то у сборной Узбекистана есть шанс попасть на чемпионат мира», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сборная Узбекистана на домашнем стадионе обыграла команду ОАЭ в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча закончилась со счётом 1:0.

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