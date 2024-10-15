Агент Тюкавина назвал лигу, в которой ему хотелось бы увидеть нападающего «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, хотел бы, чтобы его клиент попробовал себя в чемпионате Испании.

«Мне хотелось бы, чтобы Тюкавин уехал в Испанию, и в этом направлении мы работаем. На мой взгляд, эта лига подходит ему по стилю. Если бы под Костей играл условный Гризманн, Тюкавин точно забивал бы много», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

Напомним, всего в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.