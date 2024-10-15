«Наполи» следит за Сперцяном, но игрок не покинет «Краснодар» до конца сезона — AF

«Наполи», а также ряд европейских клубов продолжают следить за 24-летним атакующим полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает Armenie Football в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источники, армянский футболист не покинет российский клуб до конца нынешнего сезона и постарается завоевать с «Краснодаром» трофеи.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Сперцяна с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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