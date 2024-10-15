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Денис Бояринцев: «Оренбург» — не «Спартак». Работа там покажет, какой Слишкович тренер

Денис Бояринцев: «Оренбург» — не «Спартак». Работа там покажет, какой Слишкович тренер
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Одно дело — работать с командой на старом багаже, зная всё изнутри. Конечно, Слишкович дал определённый результат, но в «Спартаке» всегда так было. После смены тренера команда может встрепенуться и начать побеждать, это чистая психология. Работа в «Оренбурге» покажет, какой Слишкович тренер, ведь он будет только знакомиться с командой. Мне кажется, Слишкович — грамотный и приятный парень, но «Оренбург» — не «Спартак». Для него это хороший вызов, ведь он первый раз в такой ситуации.

Приходится констатировать, что российская команда опять выбирает иностранного тренера. Притом что много опытных российских специалистов сидят без работы», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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