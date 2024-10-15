Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» возобновил интерес к Маркусу Рашфорду — TEAMtalk

«ПСЖ» возобновил интерес к Маркусу Рашфорду — TEAMtalk
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» вновь активировал интерес к 26-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, французский гранд хочет усилить свою атаку Рашфордом в 2025 году. В минувшем сезоне «ПСЖ» также проявлял интерес к английскому нападающему, однако «красные дьяволы» потребовали за его трансфер € 120 млн, что в парижском клубе посчитали чрезмерным.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Тен Хаг объяснил, почему поменял Рашфорда в перерыве матча с «Порту» в Лиге Европы

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android