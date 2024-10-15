«ПСЖ» возобновил интерес к Маркусу Рашфорду — TEAMtalk

«ПСЖ» вновь активировал интерес к 26-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, французский гранд хочет усилить свою атаку Рашфордом в 2025 году. В минувшем сезоне «ПСЖ» также проявлял интерес к английскому нападающему, однако «красные дьяволы» потребовали за его трансфер € 120 млн, что в парижском клубе посчитали чрезмерным.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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