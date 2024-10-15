«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» — Caught Offside

«Арсенал» проявляет заинтересованность 22-летним атакующим полузащитником «Шахтёра» Георгием Судаковым. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в лондонском клубе считают, что Судаков полностью соответствует требованиям, предъявляемым в команде Микеля Артеты.

В нынешнем сезоне Судаков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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