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«Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Баринов — о штрафах за нарушения ПДД

«Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Баринов — о штрафах за нарушения ПДД
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов заявил, что всегда вовремя оплачивает штрафы за езду на автомобиле, но однажды над ним пошутил тренер национальной команды Валерий Карпин.

— Права ещё не отобрали?
— Нет (смеётся).

— Парни подкалывали?
— Да. Валерий Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Когда эта информация вышла, то мне немного не по себе стало. А ведь у меня ни одного неоплаченного штрафа нет. Выяснилось, что за 2021 год у меня два штрафа висели. И через две минуты они уже были оплачены.

— Сейчас ты чист?
— Я и тогда чист был, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» и сборной России совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тыс. рублей.

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