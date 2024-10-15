«Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Баринов — о штрафах за нарушения ПДД

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов заявил, что всегда вовремя оплачивает штрафы за езду на автомобиле, но однажды над ним пошутил тренер национальной команды Валерий Карпин.

— Права ещё не отобрали?

— Нет (смеётся).

— Парни подкалывали?

— Да. Валерий Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Когда эта информация вышла, то мне немного не по себе стало. А ведь у меня ни одного неоплаченного штрафа нет. Выяснилось, что за 2021 год у меня два штрафа висели. И через две минуты они уже были оплачены.

— Сейчас ты чист?

— Я и тогда чист был, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» и сборной России совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тыс. рублей.