У Анчелотти есть разногласия со своим сыном из-за роли Гюлера в «Реале» — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти имеет разногласия со своим сыном Давиде Анчелотти, являющимся его помощником в стане «сливочных», из-за видения роли крайнего нападающего Арды Гюлера в клубе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Давиде хочет, чтобы турецкий футболист играл более значимую роль в команде и чаще выходил в стартовом составе. В свою очередь, итальянский тренер считает, что 19-летний футболист не готов к большому количеству матчей в чемпионате Испании и Лиги чемпионов. Анчелотти-старший думает, что Гюлер не всегда справляется с игрой, и предпочитает вводить его в состав постепенно.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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