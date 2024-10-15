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«Уволить Черчесова всегда успеют». Губерниев — о российском тренере в сборной Казахстана

«Уволить Черчесова всегда успеют». Губерниев — о российском тренере в сборной Казахстана
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам Казахстан заиграет. Ему сложно, через всё надо пройти, поэтому он держит удар. Конечно, ему не позавидуешь. Понятно, что он там чужой, но я искренне переживаю за него. Потенциал, чтобы заиграть, у команды есть», — сказал Губерниев Metaratings.

Напомним, в четырёх матчах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и не забивала.

Ранее на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1) журналист задал главному тренеру сборной Казахстана вопрос на казахском языке. В ответ российский тренер спросил журналиста: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

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