Испания — Сербия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 15 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встретятся сборные Испании и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Нуэво Арканхель» (Кордова, Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским (Польша). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды назвали стартовые составы.

Испания: Райя, Порро, Вивиан, Лапорт, Кукурелья, Мерино, Руис, Субименди, Оярсабаль, Баэна, Мората.

Сербия: Райкович, Эракович, Миленкович, Павлович, Неделькович, Бирманчевич, Максимович, Самарджич, Зделар, Митрович, Йовелич.

Матч 1-го тура между этими командами, который состоялся в сентябре, завершился вничью со счётом 0:0.

После трёх сыгранных туров Испания возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Ла Фурия Роха» набрала семь очков. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка. Также в этой группе выступают Дания (6) и Швейцария (0).