Томас Тухель согласился стать тренером сборной Англии — The Times

Бывший тренер «ПСЖ», «Челси» и «Баварии» Томас Тухель согласился возглавить сборную Англии. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, немецкий специалист и Футбольная ассоциация Англии достигли соглашения по условиям контракта. Официальное представление Тухеля в качестве тренера «трёх львов» должно состояться на текущей неделе.
На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.
Последним местом работы 51-летнего специалиста была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. До этого Тухель тренировал «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.
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