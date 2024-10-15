Шотландия — Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 15 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Шотландии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступит Лоуренс Виссер из Бельгии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Шотландия: Гордон, Ралстон, Сауттар, Хэнли, Робертсон, Гилмор, Маклин, Мактоминей, Кристи, Доук, Адамс.

Португалия: Кошта, Диаш, Мендеш, Канселу, А. Силва, Фернандеш, Пальинья, Витинья, Жота, Роналду, Консейсау.

После трёх игр сборная Шотландии занимает четвёртое место в своей группе. Команда не набрала ни одного очка. Португалия располагается на первой строчке, заработав девять очков в трёх встречах. На третьем месте находится Польша, которая заработала три очка после трёх игр. На четвёртой строчке располагается Хорватия с шестью очками в трёх встречах.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: