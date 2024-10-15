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Денис Бояринцев: у Черчесова не всё так плохо в сборной Казахстана

Денис Бояринцев: у Черчесова не всё так плохо в сборной Казахстана
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о работе российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

«Не был бы столь категоричным к сборной Казахстана. Ничья с Норвегией — хороший результат. Австрия — очень крепкая команда. Станислав Саламович ещё не проработал достаточно времени, чтобы делать какие-то выводы. При этом сборная Казахстана не играла с соперниками своего уровня. Все эти сборные достаточно крепкие и интересные. Не стал бы говорить, что всё плохо. Думаю, Черчесов всё равно наладит игру национальной команды Казахстана.

Если его пригласили, то для каких-то определённых вещей. Не так просто создать команду в клубе, а в сборной футболисты собираются только в определённое время на короткий период. Это не самый лучший вариант. Мне кажется, у Станислава Саламовича не так всё плохо», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная Казахстана провела четыре матча под руководством Черчесова, в которых три раза уступила и один раз сыграла вничью.

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