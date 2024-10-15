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Бояринцев: отлучки игроков «Краснодара» в сборные могут стать плюсом для «Спартака»

Бояринцев: отлучки игроков «Краснодара» в сборные могут стать плюсом для «Спартака»
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Бывший футболист Денис Бояринцев поделился ожиданием от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра пройдёт в субботу, 19 октября, в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Спартак» — «Краснодар» будет интереснейший, результативный футбол. Думаю, обе команды забьют по два мяча. Сейчас у них был большой подготовительный период. Для «Краснодара» отлучки иностранцев в сборные могут стать большим минусом. Но бывали примеры, когда игроки, едва вернувшись из сборной, выдавали сумасшедший матч в чемпионате. Но бывает и наоборот — когда футболисты приезжают не в самом лучшем состоянии.

Теоретически это может стать плюсом для «Спартака». Но вообще латиноамериканцы не очень любят тренироваться. Допускаю, что они приедут на матч со «Спартаком» на лёгкости», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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