Бояринцев: отлучки игроков «Краснодара» в сборные могут стать плюсом для «Спартака»

Бывший футболист Денис Бояринцев поделился ожиданием от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра пройдёт в субботу, 19 октября, в 16:30 мск.

«В матче «Спартак» — «Краснодар» будет интереснейший, результативный футбол. Думаю, обе команды забьют по два мяча. Сейчас у них был большой подготовительный период. Для «Краснодара» отлучки иностранцев в сборные могут стать большим минусом. Но бывали примеры, когда игроки, едва вернувшись из сборной, выдавали сумасшедший матч в чемпионате. Но бывает и наоборот — когда футболисты приезжают не в самом лучшем состоянии.

Теоретически это может стать плюсом для «Спартака». Но вообще латиноамериканцы не очень любят тренироваться. Допускаю, что они приедут на матч со «Спартаком» на лёгкости», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.