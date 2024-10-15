Бояринцев: в «Крыльях» возникла взрывоопасная ситуация, но Осинькина не за что ругать

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«В Самаре возникла взрывоопасная ситуация, хотя я не вижу причин ругать Осинькина за результаты команды. У него за последние два-три года ушло много лидеров, команда постоянно обновляется. «Крылья» неудачно начали чемпионат, проиграв несколько матчей, но и встречались с сильными соперниками. А как только ситуация стабилизировалась и начали вылезать из кризиса, пошли разговоры об отставке Осинькина. Это негативно влияло на команду. Осинькин — опытный тренер, его это не должно было прошибить. Но я не пойму, за что Осинькина убирать? У «Крыльев» очень симпатичная команда. Справедливо, что он продолжает работать», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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