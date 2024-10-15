«Барселона» готова продать де Йонга летом, если он не продлит контракт с клубом — MD

«Барселона» рассматривает вариант с продажей 27-летнего полузащитника Френки де Йонга в случае, если он до грядущего лета не продлит контракт, заканчивающийся 30 июня 2026 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, нидерландский футболист не дал ответа на предложение сине-гранатовых по новому контракту, сделанное ему в конце 2023 года. В свою очередь, каталонский клуб не хочет потерять футболиста бесплатно летом 2026 года.
Подчёркивается, что «Барселона» предлагает меньшую зарплату де Йонгу по новому трудовому соглашению.
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
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