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«Урал» уверенно победил «Сокол» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России

«Урал» уверенно победил «Сокол» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 15 октября, прошёл матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались саратовский «Сокол» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила в Саратове на стадионе «Локомотив». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко. Встреча закончилась победой гостей. Итоговый счёт — 3:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Порохов – 3'     0:2 Ишков – 30'     0:3 Аюпов – 64'     1:3 Максименко – 82'    
Удаления: нет / Порохов – 90+3'

На третьей минуте нападающий «Урала» Илья Порохов открыл счёт. Затем на 30-й минуте увеличил преимущество гостей форвард Илья Ишков. Довёл счёт до разгромного на 64-й минуте Тимур Аюпов. Один мяч «Сокола» отыграл Артём Максименко.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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