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Бразильские клубы не готовы подписать Каземиро из-за его большой зарплаты — Bolavip

Бразильские клубы не готовы подписать Каземиро из-за его большой зарплаты — Bolavip
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Бразильские «Сан-Паулу» и «Палмейрас» проявляют интерес к 32-летнему опорному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Каземиро, однако не могут позволить себе подписать футболиста из-за его высокой заработной платы. Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, Каземиро зарабатывает £ 350 тыс. (€ 420 тыс.) в неделю, выступая за «красных дьяволов». Руководство манкунианцев также не против продажи бразильского полузащитника, поскольку хочет сократить расходы клуба.

Подчёркивается, что Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2025 году, а наиболее вероятным вариантом переезда футболиста является Саудовская Аравия.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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