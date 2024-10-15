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Кейн прокомментировал информацию о назначении Тухеля на пост тренера сборной Англии

Кейн прокомментировал информацию о назначении Тухеля на пост тренера сборной Англии
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на информацию, что немецкий специалист Томас Тухель может стать новым главным тренером «трёх львов».

«Пока об этом не объявили, я, конечно, не могу ничего комментировать. Нам остаётся только ждать и наблюдать. Разумеется, я хорошо знаю Томаса с прошлого года (Тухель тренировал «Баварию», где играет Кейн. — Прим. «Чемпионата»). Он фантастический тренер и прекрасный человек. Уверен, что Футбольная ассоциация Англии свяжется со мной, когда станет известно больше», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тухель согласовал условия личного контракта с Футбольной ассоциацией Англии и согласился возглавить «трёх львов».

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