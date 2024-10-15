Агент рассказал, как интерес «Зенита» к Тюкавину помог им в переговорах с «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что интерес «Зенита» к его клиенту помог в переговорах по новому контракту с московским клубом.

— Интерес «Зенита» помог в переговорах по новому контракту с «Динамо»?

— Врать не буду: 100%. Наверное, мы подняли условия на максимум на тот момент, — приводит слова Сафонова Sports.ru.

Напомним, всего в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.