Зарплата Тухеля в сборной Англии составит £ 4,5-5 млн в год — Плеттенберг

Немецкий тренер Томас Тухель, по последней информации, согласившийся возглавить сборную Англии, будет зарабатывать на этом посту от £ 4,5 млн (€ 5,4 млн) до £ 5 млн (€ 6 млн) в год. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 51-летнего специалиста могут представить в качестве главного тренера английской национальной команды в среду, 16 октября, на пресс-конференции.

Последним местом работы 51-летнего специалиста была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. До этого Тухель тренировал «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.

На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.

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