В «Зените» ответили на вопрос о травмах футболистов в сборной России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил влияние отсутствия матчей сборной России в октябре на отсутствие дополнительных травм у футболистов.

«Травмы могут произойти на ровном месте без всякой грубости. К сожалению, это часть жизни спортсменов. Большинство даже не представляют степень физических нагрузок и мышечных травм, которые испытывают спортсмены. Сандрачук, один из наших воспитанников, выступающий в Махачкале, получил второй разрыв крестообразной связки. Парень, у которого хорошие перспективы, получил травму не из-за грубости.

К сожалению, разминками и массажем невозможно предотвратить травму. Желаю футболистам, чтобы травмы их миновали. Век спортсмена очень короткий. Некоторые говорят, чтобы игроки не ездили в сборные, так как будет меньше травм. Но эта тема очень опасная, футбольные боги могут наказать за такой подход», — приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что хавбек сине-бело-голубых Андрей Мостовой получил травму в расположении сборной России.