Адвокат Мбаппе отреагировал на обвинения игрока в изнасиловании

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющийся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, отреагировал на информацию, что 25-летний футболист может быть причастен к изнасилованию девушки, произошедшему в отеле, где игрок и его родственники провели два дня на минувшей неделе.

«Мы говорим о поданной жалобе, но на текущий момент мы не знаем, против кого она была подана. Жалоба не устанавливает истины, ничего не доказывает. Мне даже не известно, направлена ли жалоба против Килиана.

Мбаппе ошеломлён всем этим ажиотажем в СМИ. Он совершенно не понимает, в чём его можно обвинить. Полностью исключён факт, что со стороны Килиана могли быть предприняты какие-либо предосудительные действия. Это абсолютно точно. Однако сегодня Килиан был совершенно спокоен. Он ходил на тренировку, поскольку знает, что ему не в чем себя упрекнуть», — приводит слова Кану-Бернара Marca со ссылкой на TF1.

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