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«Килиан, приезжай в Россию». Генич обратился к Мбаппе после скандала с ночным клубом

«Килиан, приезжай в Россию». Генич обратился к Мбаппе после скандала с ночным клубом
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на скандал вокруг нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который не прибыл в расположение национальной команды в октябре из-за желания долечить травму, при этом в день игры Лиги наций с Израилем (1:4) был замечен в ночном клубе в Стокгольме (Швеция).

«Килиан, приезжай в Россию! Санкт-Петербург, Москва, Воронеж. Представляете, какие есть заведения, куда бы Килиан пришёл [и его бы не узнали и не засняли]. Например, если бы Мбаппе попал в российскую глушь и там бы пошёл в какое-то заведение. Вот там я сильно сомневаюсь, что его бы узнали», — сказал журналист в шоу «Лови Генича».

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