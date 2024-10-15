Испания — Сербия: после первого тайма хозяева ведут с минимальным счётом

В эти минуты проходит матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встречаются сборные Испании и Сербии. Команды играют на стадионе «Нуэво Арканхель» (Кордоба, Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским (Польша). Игра началась в 21:45 мск. После первой половины счёт в игре 1:0 в пользу испанцев.
Эмерик Лапорт стал автором единственного гола в составе хозяев.
Матч 1-го тура между этими командами, который состоялся в сентябре, завершился вничью со счётом 0:0.
После трёх сыгранных туров Испания возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Ла Фурия Роха» набрала семь очков. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка. Также в этой группе выступают Дания (6) и Швейцария (0).
- 15 октября 2024
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