«МЮ» готов продать Антони за £ 40 млн, что в два раза меньше цены его покупки — DM

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложение о трансфере 24-летнего крайнего нападающего Антони, если его размер составит £ 40 млн (€ 48 млн). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, сумма, за которую «красные дьяволы» готовы расстаться с бразильским футболистом, в два раза меньше, чем та, за которую он был куплен у «Аякса» летом 2022 года. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» также готов отдать Антони в аренду, чтобы потенциально повысить его трансферную стоимость.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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