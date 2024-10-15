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Португальский журналист оценил вероятность бана «Бенфики» во всех турнирах

Португальский журналист оценил вероятность бана «Бенфики» во всех турнирах
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Журналист A Bola Рафаэл Рейш поделился мнением о потенциальном отстранении «Бенфики» от участия во всех соревнованиях на срок от шести месяцев до трёх лет из-за обвинений в коррупции и налоговом мошенничестве.

«Не верю, что клуб отстранят от чемпионата Португалии. Он может быть наказан, но едва ли так сильно. Возможно, суд затянется на несколько лет. Важно, что такие обвинения в адрес клуба очень тяжело доказать. Речь идёт в том числе об отношениях между «Бенфикой» и «Виторией Сетубал». Например, о деталях перехода вратаря Бруну Варелы и обоснованности выплат за него», — сказал Рейш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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