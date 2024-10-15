Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португальский журналист: отстранение «Бенфики» может повлиять на порядок в стране

Португальский журналист: отстранение «Бенфики» может повлиять на порядок в стране
Комментарии

Журналист A Bola Жил Нуньеш рассказал о последствиях, которые могут наступить в случае потенциального отстранения «Бенфики» от участия во всех соревнованиях на срок от шести месяцев до трёх лет из-за обвинений в коррупции и налоговом мошенничестве.

«Нужно понимать, что у «Бенфики» около 6 млн фанатов. Отстранение клуба стало бы катастрофой для общества. Такое может влиять на порядок в стране на социальном уровне», — сказал Нуньеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

После семи матчей чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 16 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.

Материалы по теме
«Это станет катастрофой для общества». «Бенфику» выкинут из футбола из-за скандала?
«Это станет катастрофой для общества». «Бенфику» выкинут из футбола из-за скандала?

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android