Португальский журналист: отстранение «Бенфики» может повлиять на порядок в стране

Журналист A Bola Жил Нуньеш рассказал о последствиях, которые могут наступить в случае потенциального отстранения «Бенфики» от участия во всех соревнованиях на срок от шести месяцев до трёх лет из-за обвинений в коррупции и налоговом мошенничестве.

«Нужно понимать, что у «Бенфики» около 6 млн фанатов. Отстранение клуба стало бы катастрофой для общества. Такое может влиять на порядок в стране на социальном уровне», — сказал Нуньеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

После семи матчей чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 16 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.

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