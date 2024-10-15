Баринов объяснил, почему Глушенков и Миранчук покинули «Локомотив»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что уход в межсезонье нескольких игроков основного состава не сказался на команде в негативном плане. Ранее стан железнодорожников покинули Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук и нападающий Максим Глушенков.

«Я был против их ухода. Беру ли я свои слова обратно? Я так не скажу.

Мы потеряли хороших футболистов. Но посмотрите, как на их позициях раскрылся Батраков. Если бы Жемалетдинов, Глушенков и Миранчук остались, то Алексея вообще не было бы. Может быть, только подтягивать начали бы.

Это не вина ушедших футболистов. Но «Локомотив» выбрал такое развитие, когда есть определённый потолок, который клуб не переходит», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».