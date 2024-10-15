Испания — Сербия: Мората удвоил преимущество хозяев на 65-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встречаются сборные Испании и Сербии. Команды играют на стадионе «Нуэво Арканхель» (Кордоба, Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским (Польша). Игра началась в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Лапорт – 5' 2:0 Мората – 65' 3:0 Баэна – 77'
Удаления: нет / Павлович – 76'
На 65-й минуте Альваро Мората удвоил преимущество испанцев.
После трёх сыгранных туров Испания возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Ла Фурия Роха» набрала семь очков. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка. Также в этой группе выступают Дания (6) и Швейцария (0).
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