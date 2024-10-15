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Роналду проводит 200-й матч в стартовом составе сборной Португалии

Роналду проводит 200-й матч в стартовом составе сборной Португалии
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Игра 4-го тура группового этапа Лиги наций с Шотландией, проходящая в эти минуты, стала 200-й для 39-летнего нападающего Криштиану Роналду, в которой он вышел в стартовом составе сборной Португалии. Об этом информирует Opta.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 0
Португалия

Впервые в стартовом составе португальской национальной команды форвард вышел 11 октября 2003 года, в товарищеском матче с Албанией (5:3).

Всего за сборную Португалии Роналду провёл 216 матчей во всех турнирах, в которых отметился 133 голами и 45 результативными передачами. Также в этих встречах нападающий получил 31 жёлтую карточку.

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