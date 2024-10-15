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Результаты матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России 15 октября

Результаты матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России 15 октября
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Сегодня, 15 октября, прошли матчи 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Результаты матчей Кубка России 15 октября:

«Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад) — 1:0;

«Уфа» — «Шинник» (Ярославль) — 0:1;

«Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:3.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

Турнирная сетка Кубка России
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