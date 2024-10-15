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Тухель подпишет контракт со сборной Англии до чемпионата мира 2026 года — Гиссинг

Тухель подпишет контракт со сборной Англии до чемпионата мира 2026 года — Гиссинг
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Немецкий тренер Томас Тухель, по последней информации, согласившийся возглавить сборную Англии, подпишет с ней контракт, рассчитанный до чемпионата мира 2026 года, то есть на 18 месяцев. Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 51-летний специалист приступит к работе в сборной Англии 1 января 2025 года.

Последним местом работы 51-летнего специалиста была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. До этого Тухель тренировал «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.

На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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