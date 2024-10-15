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Спаллетти: если УЕФА и ФИФА отстранили Россию, то почему они не сделали это с Израилем?

Спаллетти: если УЕФА и ФИФА отстранили Россию, то почему они не сделали это с Израилем?
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выразил недовольство тем, что команде приходится играть с Израилем, который ведёт в конфликте с Палестиной. Отметим, что Спалетти в России ранее возглавлял «Зенит».

«Если Россию отстранили от международных соревнований немедленно, то почему УЕФА и ФИФА не сделали то же самое с Израилем, который позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и вынуждают нас выходить на поле с их сборной?» — приводит слова специалиста Corriere dello Sport.

Ранее итальянцы обыграли национальную команду Израиля в домашнем матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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