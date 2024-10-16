Игрок «Ахмата» Садулаев рассказал, как поменялся после драки в молодёжном футболе

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, какие выводы он сделал после драки с «Локомотивом» во время игры за молодёжную команду.

— В 2016-м вы были на трибуне, в 2018 — уже сами сыграли в РПЛ. Но в 2021-м в игре с молодёжкой «Локо» спровоцировали драку, получили удаление, толкали судью. Изменились с того времени?

— То молодость была… Старшие мне сказали: не надо так делать. Ругали. Оштрафовали. Потом я и сам подумал и всё понял. Надо быть спокойным и не обращать внимания на провокации.

Я правда стал спокойнее. Эмоции — это плохо, не можешь сосредоточиться. Ошибаешься, катишься под соперника, — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».

Садулаев в текущем сезоне сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

«Ахмат» занимает последнее,16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Грозного набрала шесть очков. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков.