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Испания — Сербия, результат матча 15 октября 2024, счёт 3:0, Лига наций

Сборная Испании разгромила Сербию в домашнем матче Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встречались сборные Испании и Сербии. Команды играли на стадионе «Нуэво Арканхель» (Кордоба, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским (Польша). Игра началась в 21:45 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанцев.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Сербия
1:0 Лапорт – 5'     2:0 Мората – 65'     3:0 Баэна – 77'    
Удаления: нет / Павлович – 76'

В составе испанцев забили Эмерик Лапорт, Альваро Мората и Алекс Баэна.

Матч 1-го тура между этими командами, который состоялся в сентябре, завершился вничью со счётом 0:0.

На данный момент Испания возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Ла Фурия Роха» набрала 10 очков. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка.

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