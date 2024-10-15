Сборная Испании разгромила Сербию в домашнем матче Лиги наций

Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встречались сборные Испании и Сербии. Команды играли на стадионе «Нуэво Арканхель» (Кордоба, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским (Польша). Игра началась в 21:45 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанцев.

В составе испанцев забили Эмерик Лапорт, Альваро Мората и Алекс Баэна.

Матч 1-го тура между этими командами, который состоялся в сентябре, завершился вничью со счётом 0:0.

На данный момент Испания возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Ла Фурия Роха» набрала 10 очков. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка.