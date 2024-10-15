Сборная Португалии не смогла обыграть Шотландию в матче Лиги наций

Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Шотландии и Португалии. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступил Лоуренс Виссер из Бельгии. Матч закончился со счётом 0:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

После четырёх игр сборная Шотландии занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Португалия располагается на первой строчке, заработав 10 очков в четырёх встречах. На третьем месте находится Польша, которая заработала четыре очка после трёх игр. На второй строчке располагается Хорватия с семью очками в четырёх встречах.

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