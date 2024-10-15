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Беларусь — Люксембург, результат матча 15 октября 2024, счёт 1:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Беларуси не смогла обыграть Люксембург в матче Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Беларуси и Казахстана. Команды играли на стадионе «Зи-Ти-И Арена» в Залаэгерсеге (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Атиллой Караогланом (Турция). Итоговый результат — 1:1.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 1
Люксембург
1:0 Политевич – 55'     1:1 Родригеш – 78'    

На 55-й минуте забил белорусский защитник Сергей Политевич, которому ассистировал полузащитник Валерий Громыко. На 78-й минуте реализовал пенальти нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш.

В группе 3 Лиги C также выступают национальные команды Болгарии и Северной Ирландии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Турнирная таблица Лиги наций
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