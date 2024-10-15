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Польша — Хорватия, результат матча 15 октября 2024, счёт 3:3, Лига наций УЕФА 2024-2025

Польша и Хорватия поделили очки в результативном матче Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Польши и Хорватии. Игра прошла на стадионе «Народовы» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес из Испании. Итоговый результат — 3:3.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Польша
Окончен
3 : 3
Хорватия
1:0 Зелиньски – 5'     1:1 Соса – 19'     1:2 Сучич – 24'     1:3 Батурина – 26'     2:3 Залевски – 45'     3:3 Шиманьски – 68'    
Удаления: нет / Ливакович – 76'

У сборной Польши забили Пётр Зелиньски, Никола Залевски и Себастьян Шиманьски. В составе хорватов отличились Борна Соса, Петар Сучич, Мартин Батурина.

После четырёх игр сборная Польши занимает третье место в своей группе. Команда набрала четыре очка после четырёх игр. На первой строчке располагается Португалия, заработав 10 очков в трёх встречах. На второй строчке находится Хорватия с семью очками в четырёх встречах. Замыкает квартет Шотландия, у которой одно очко.

Турнирная таблица Лиги наций
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