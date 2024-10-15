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Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в результативном матче Лиги наций

Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в результативном матче Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встречались сборные Швейцарии и Дании. Команды играли на стадионе «Кибунпарк» (Санкт-Галлен, Швейцария). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра началась в 21:45 мск. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 2
Дания
1:0 Фройлер – 26'     1:1 Исаксен – 27'     2:1 Амдуни – 45+1'     2:2 Эриксен – 69'    

В составе хозяев голами отметились Ремо Фройлер и Зеки Амдуни, который сумел реализовать пенальти. У гостей отличились Густав Исаксен и Кристиан Эриксен.

После четырёх сыгранных туров Испания возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Ла Фурия Роха» набрала 10 очков. Датчане с семью очками идут вторыми. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка. Швейцария (1) пребывает на последнем месте.

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