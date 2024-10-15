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Гути рассказал, как Роналдо отказывался взвешиваться в период работы Капелло в «Реале»

Гути рассказал, как Роналдо отказывался взвешиваться в период работы Капелло в «Реале»
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути вспомнил историю, как экс-нападающий «сливочных» Роналдо отказывался взвешиваться в период работы итальянского тренера Фабио Капелло в клубе.

«Нам нужно было ежедневно взвешиваться. Каждый день мы приходили [на взвешивание], где Капелло стоял с листочком. Игрокам нужно было подойти к весам и взвеситься. Если футболист терял в весе, то он [Капелло] извещал об этом остальных.

Однако был только один футболист, который не вставал на весы. Да, это был Роналдо. Он просил, чтобы его не взвешивали, это правда. Капелло мог требовать всё, что хотел, но Роналду всё равно не взвешивался», — приводит слова Гути Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.

Капелло тренировал «Реал» с 1996 по 1997 год и с 2006 по 2007 год. Роналдо играл за «сливочных» с 2002 по 2007 год.

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