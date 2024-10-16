15 октября состоялись очередные матчи 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 15 октября:

21:45 мск. Польша — Хорватия — 3:3;

21:45 мск. Шотландия — Португалия — 0:0;

21:45 мск. Испания — Сербия — 3:0;

21:45 мск. Швейцария — Дания — 2:2;

21:45 мск. Беларусь — Люксембург — 1:1;

21:45 мск. Косово — Кипр — 3:0;

21:45 мск. Литва — Румыния — 1:2;

21:45 мск. Северная Ирландия — Болгария — 5:0.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша «Фурия Роха» обыграла Хорватию — 0:0 (5:4 пен.).