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Анчелотти считает, что Вальехо не уровень «Реала», игрок покинет клуб в конце сезона — AS

Анчелотти считает, что Вальехо не уровень «Реала», игрок покинет клуб в конце сезона — AS
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что 27-летний центральный защитник Хесус Вальехо не является футболистом уровня «Королевского клуба». Об этом сообщает AS.

По информации источника, в случае недоступности остальных профильных центральных защитников итальянский специалист предпочитал использовать на этой позиции опорного полузащитника Орельена Тчуамени или правого латераля Даниэля Карвахаля, пока он не был травмирован.

«Реал» не будет продлевать контракт с испанским футболистом, заканчивающийся летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Вальехо принял участие в одном матче Ла Лиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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