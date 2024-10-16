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Радослав Батак объяснил проблемы «Динамо» в обороне в текущем сезоне

Радослав Батак объяснил проблемы «Динамо» в обороне в текущем сезоне
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Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак поделился мнением о причинах неудачной игры бело-голубых в обороне в текущем сезоне.

— Как можно объяснить проблемы «Динамо» в обороне?
— Защитники «Динамо» оставляют соперникам много пространства. Соперники это используют. Защитники «Динамо» совершают ошибки, недопустимые на высоком уровне, — приводит слова Батака Metaratings.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Марцела Лички набрали 20 очков после 11 матчей. «Динамо» выиграло шесть игр, две игры закончились ничейным счётом, в трёх матчах бело-голубые потерпели поражение. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков.

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