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Бернарду Силва объяснил, почему сборная Португалии не смогла обыграть Шотландию

Бернарду Силва объяснил, почему сборная Португалии не смогла обыграть Шотландию
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Крайний нападающий сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о минувшем матче 4-го тура группового этапа Лиги наций с Шотландией (0:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 0
Португалия

«Думаю, сегодня сборной не хватило сразу нескольких вещей. Мы не атаковали в подходящие моменты, не проявляли интенсивность тогда, когда должны были это делать, не создавали моменты, когда могли забегать к ним за спины.

Будь то ничья или победа, сборная всегда несёт ответственность и проявляет амбиции. Мы взяли на себя ответственность всегда выходить на поле, чтобы побеждать», — приводит слова Бернарду Record.

После четырёх игр сборная Шотландии занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Португалия располагается на первой строчке, заработав 10 очков в четырёх встречах. На третьем месте находится Польша, которая заработала четыре очка после трёх игр. На второй строчке располагается Хорватия с семью очками в четырёх встречах.

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