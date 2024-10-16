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В ФНЛ высказались по поводу возможного введения Fan ID

В ФНЛ высказались по поводу возможного введения Fan ID
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился своим мнением относительно введения Fan ID в Мелбет Первой лиге

«Вряд ли это реформа. Это скорее требования. Пока не планируется внедрение Fan ID в Мелбет Первой лиге. Но о том, как будут изменяться требования в будущем, сложно говорить», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги на данный момент занимает московское «Торпедо», которое набрало 26 очков в 14 встречах. На второй строчке расположился тульский «Арсенал», заработавший также 26 очков после 14 матчей. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 25 очков в 14 встречах.

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