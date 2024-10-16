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Агент: если бы у Тюкавина были партнёры, как у Глушенкова, он бы забивал 20-30 за сезон

Агент: если бы у Тюкавина были партнёры, как у Глушенкова, он бы забивал 20-30 за сезон
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о сравнениях своего клиента в игроком «Зенита» Максимом Глушенковым.

— В этом сезоне вы минимум дважды сравнивали Тюкавина с Глушенковым: «Посмотрите, сколько раз мяч получает Глушенков и сколько — Костя».
— Глушенков — классный футболист, давайте не будем это мусолить. Классно же, что у нас появились два таких атакующих игрока, это наши молодые звёзды.

Теперь есть и третья звезда — Батраков. Это как жаловались Сталину: «У Тухачевского две жены и три любовницы. Что будем делать?» — «Завидовать». Если у нас в лиге появятся ещё пять игроков уровня Тюкавина и Глушенкова, я первым скажу: «Вот это у нас офигительный чемпионат».

Я по-белому завидую Глушенкову, что у него рядом есть Вендел и Клаудиньо. Если бы у Кости были такие партнёры, он мог бы забивать по 20-30 голов за сезон. Я не хочу этим обидеть «Динамо»: объективно у нас в чемпионате вообще нет легионеров уровня Вендела и Клаудиньо, — приводит слова Алексея Сафонова Sports.ru.

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